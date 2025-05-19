«Оставили всю эту нечисть». Степашин рассказал, что мешает миру на Украине

«Мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — считает Сергей Степашин.
С бывшим председателем правительства России, а ныне главой попечительского совета Фонда развития территорий, председателем Общественного совета при Минстрое РФ, президентом Российского книжного союза aif.ru поговорил о конфликте на Украине, возрождении регионов и о том, какие книжки будут читать наши дети.
Виталий Цепляев, aif.ru: Сергей Вадимович, давайте начнём с литературы. Как себя чувствует книжная отрасль? Удаётся ей выживать, несмотря на бурное развитие «цифры»?
Сергей Степашин: Удаётся. Доля выручки от продажи электронных книг в России не превышает 5−7%, бумажные по-прежнему очень востребованы. Единственная проблема — стоимость. Я уже не раз ставил вопрос о том, чтобы отменить НДС на книжную продукцию, хотя бы на детские книги. Другая важная тема — содержание книжного рынка. Часто возникает вопрос, что за продукция там появляется, особенно в сегодняшних условиях, когда идет спецоперация, когда есть запрет ЛГБТ*. Некоторые издания, конечно, на этом рынке присутствовать не должны, и мы в этом плане активно работаем. Это не цензура, это общественный контроль, который поручен как раз Российскому книжному союзу. Ещё одна очень важная тема, которую мы недавно обсуждали с президентом на Совете по русскому языку — школьные библиотеки, особенно в небольших городах, где нет книжных магазинов. На 90% их хранилища укомплектованы книгами, выпущенными еще в Советском Союзе. И сейчас мы стараемся сделать так, чтобы школьные библиотеки соответствовали сегодняшнему времени.
На днях мы провели заседание экспертного совета РКС по детской книге, который возглавляет советник президента Елена Ямпольская. Это тоже большая и важная тема — содержание, качество, стоимость детских книжек, работа с семьями, чтобы дети больше читали. Ну и плюс мы сейчас активно взаимодействуем с Союзом писателей России. Надеюсь, встретимся на этой неделе с его руководителем Владимиром Мединским на международной книжной ярмарке, которая будет проходить на Дворцовой площади в Питере.
«Как в 90-е уже не будет»
— На минувшей неделе Владимир Мединский оказался в центре всеобщего внимания, правда, в другом своем качестве — как руководитель российской переговорной группы в Стамбуле, где прошла первая за три года встреча с украинскими представителями. Как вам её результаты?
— Каких-то завышенных ожиданий от этих переговоров у меня не было. Но есть, на мой взгляд, три важных вещи, о которых удалось договориться. Первое — обмен пленными. Тысяча наших ребят вернутся домой, и это очень хорошо. Так же, как и украинские, многие из которых насильно были призваны в ВСУ. Второе — будут готовиться предложения по перемирию. Но для этого должны быть выполнены определенные условия, и Владимир Владимирович в свое время их очень четко сформулировал. И третье — есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь.
— По-вашему, как долго ещё может продолжаться конфликт?
— Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому всё и идёт.
— Но в начале года ожидания были более оптимистичными, да и Трамп много чего обещал. Но он уже четыре месяца у власти, а боевые действия продолжаются…
— Я полагаю, что всё могла бы решить личная встреча Трампа и нашего президента. Без поддержки Америки — военно-технической, разведывательной
— А Россия сейчас скорее заинтересована остановить или продолжать боевые действия?
— Мне кажется, что пришло время ставить логическую точку. И это подтверждает наш президент. Пусть даже не все наши территории в мире признают нашими, как это было с Прибалтикой в годы холодной войны. Но мы поставим военную точку, а дальше будем работать дипломатически. Все-таки мы тоже не можем не считаться и с потерями, и с экономической нагрузкой. Никто ведь в 2022-м не думал, что СВО затянется больше чем на три года. Планировали всё сделать за две-три недели.
— Но если Трамп умоет руки и прекратит поддерживать Киев, то СВО могла бы резко ускориться…
— Трамп прекратит поддержку Киева лишь в том случае, если мы согласимся на мирное соглашение. Просто так руки он не умоет. И потом, Трамп не вечен. Глубинное государство в США очень сильно, если что, оно и убить своего президента может — первый раз, что ли? И в Америке всё ещё может вернуться на круги своя… Хотя, с другой стороны, мир уже изменился. Например, Европы как субъекта мировой политики больше не существует. И это тоже даёт надежду на завершение конфликта.
— Насколько сложно будет переводить экономику обратно на мирные рельсы? Не рухнет ли ВПК так же, как в СССР после окончания холодной войны?
— Чем бы всё ни закончилось, ВПК нам надо и дальше развивать. Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х (а я это хорошо помню, всё это на моих глазах происходило) — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП
Далее, можно делать ставку на развитие двойных технологий. Параллельно военному развивать гражданское производство. Прорывных технологий, наработок, которые сегодня используются в ВПК — в том числе в «цифре», искусственном интеллекте — у нас выше крыши, всё это надо активнее внедрять. Плюс, если отменят санкции, экономике станет полегче.
Но самое главное, надо сделать так, чтобы ребята, которые вернутся с СВО, нашли свое место в жизни. И не только в органах власти, в ветеранских организациях, но и в экономике, в обществе. Ни в коем случае эти бойцы не должны повторить судьбу многих воинов-афганцев после распада СССР, которые оказались на обочине, втягивались в криминал. Нужно сделать всё, чтобы участники спецоперации могли полноценно восстановить здоровье, реабилитироваться, найти достойную работу. И тут без помощи государства не обойтись.
«СВО могла бы начаться еще в 2014-м»
— Не могу не спросить вас про истоки конфликта с Украиной. Летом 1999 года, будучи премьер-министром, вы были там с визитом. Возникло ли уже тогда ощущение, что дело идет к вражде?
— Такое ощущение возникло еще раньше — в июле 1991 года, когда я посещал Украину как глава комитета по обороне и безопасности Верховного совета России. Напомню, что еще существовал Советский Союз. Мы поехали вместе с генерал-полковником Константином Кобцом — Ельцин послал нас разведать, что происходит в Киеве. Встретились с президентом Кравчуком. И после этой встречи я понял, что Украина уже ой, как навострила лыжи «на выход». Они уже тогда говорили о создании своей армии — помню, что меня, советского офицера, это особенно поразило. Ну, а после провала ГКЧП украинцы приняли декларацию о независимости, и пошло-поехало.
Следующая поездка на Украину у меня была в 1994 году, когда мы отмечали 50-летие освобождения Киева от фашистов. Встречались с тогдашним президентом Кучмой. И снова я уловил странные нотки в разговорах украинских политиков. Например, они почему-то всячески подчеркивали, что с гитлеровской Германией воевали 1-й, 2-й и 3-й Украинские фронты. Я не выдержал тогда, говорю: «Леонид Данилович (а мы с ним были в дружеских отношениях, на “ты” общались), ты знаешь, мой покойный тесть, Герой Советского Союза Владимир Митрофанович Игнатьев, командир взвода саперов, воевал в 3-м Украинском. Но никакого отношения к Украине он не имел, он был родом из Липецкой губернии». Названия фронтов в годы войны давались по направлениям ударов, а не по этническому происхождению военнослужащих. Но в Киеве этот факт игнорировали.
А во время поездки 1999 года, о которой вы вспомнили, мы с Кучмой решили две проблемы. Во-первых, передали Черноморскому флоту России крейсер «Москва». Во-вторых, Украина согласилась с тем, чтобы наши моряки после увольнения в запас получали одновременно две пенсии — и российскую, и украинскую. Хотя до этого пытались сэкономить, свою часть не платить. После этого мы расстались замечательно, как друзья. Но на прощание Кучма подарил мне свою книжку — «Украина не Россия». Пока летел в самолете, я ее прочитал и все понял, куда идет наша бывшая братская республика. Хотя у того же Кучмы была любопытная личная история. Он очень дружил с нашим экс-премьером Черномырдиным, которого в 2001-м назначили послом РФ на Украине. Так вот у Виктора Степановича жена была украинка, а у Кучмы — русская, причем из Оренбурга, родины Черномырдина! Вот так всё было перемешано у нас, пока не стали резать по живому. Но антирусский «душок» в «незалежной» был всегда.
— Если бы в 90-е вам сказали, что через четверть века мы с украинцами будем воевать — поверили бы?
— Нет, конечно! Думаю, не только я — никто бы в такое не поверил… Мы ведь до последнего пытались с Киевом договариваться. Хотя, наверное, уже в 2014-м надо было действовать более решительно. Ведь что мы имели? Незаконное свержение президента соседней страны. Если бы Янукович не убежал в Россию, а приехал в Харьков и официально обратился к Москве с просьбой его поддержать, СВО началась бы уже тогда. По договору с Украиной у нас были все основания ввести войска. И всё бы решилось гораздо быстрее. Но Янукович оказался не Сальвадором Альенде, решительности ему не хватало (Сальвадор Альенде — президент Чили в 1970—1973 гг., который был свергнут путчистами и застрелился при штурме президентского дворца — прим. ред.). Даже в 2015-м мы могли бы разгромить украинскую армию в Донбассе. Но тут вмешалась Меркель, нам навязали Минские соглашения. А по сути — просто обманули.
Я был в Мариуполе в 2022 году, через месяц после его освобождения. Как человек с высшим военным образованием, я мог оценить, насколько серьезно с 2015 года украинцы готовились к войне с нами. Готовили фортификацию, новые виды вооружения… А, главное, что они воюют с нами как настоящие враги. Мы-то думали, что у нас просто названия государств разные, а кровь одна. Но увы. Промыли им мозги основательно.
— Вы как-то обмолвились, что мину под отношения двух «братских республик» заложил Сталин, присоединив к СССР Западную Украину…
— На самом деле, первый шаг в этом направлении сделал еще Ленин, когда ради захвата власти рушил Российскую империю. Сталин тогда предлагал, чтобы Белоруссия, Украина и Закавказская Федерация вошли в состав РСФСР. По сути, это был бы советский вариант Российской империи. Кстати, впервые такое предложение Сталин выдвинул еще в 1906 году на 4-м объединительном съезде РСДРП, и тезисы той речи ему писала Роза Люксембург… Но Ленин идею Сталина отверг, и в 1922 году победила его модель национальной политики. Теперь уже очевидно — порочная модель.
А что касается событий 1939−1940 годов, то я абсолютно убежден: присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой. Да, в результате мы отодвинули границу на запад, но при этом не успели ее оборудовать. По старой-то границе больше десяти лет создавали оборонительную «линию Сталина» глубиной 32 км — Гитлер так просто бы не прошел её в 1941-м. Но мы бросили эту линию и продвинулись на запад, на неподготовленные к серьезной обороне рубежи. Это первое.
Второе: во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали нашей фрондой. Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они. Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м. А в 1963-м Хрущев взял и всех их амнистировал. Видимо, ручки-то у него в свое время в крови были, вот и решил в демократию поиграть. Как и Кравчук потом. Тот рассказывал, что, будучи маленьким мальчиком, он бандеровцам чуть ли не еду носил. Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу… После переворота 2014 года они сразу поменяли все руководство там, где большинство жителей было пророссийски настроено. Мэра Харькова убили, мэром Одессы поставили бандеровца.
Западенцы для нас абсолютно чужие — и по языку, и по культуре, и по религии. Чужие! Зачем же было их к себе под крышу тащить? Между прочим, когда в том же 1939-м СССР забрал кусок территории у финнов, самих финнов на этой территории не оставили, там только русские люди жили. А здесь мы оставили всю эту бандеровскую нечисть. Поступили, конечно, гуманно — как же, «братья-славяне». Хотя какие они братья, мы сейчас хорошо видим.
— В общем, надо было оставить Западную Украину, Львов полякам?
— Конечно. Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам.
«Жизнь постепенно налаживается»
— Как идёт строительство и восстановление жилья, инфраструктуры на новых территориях?
— Приведу несколько цифр. По данным Минстроя, только в 2024 году на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введены в строй 528 объектов энергоснабжения и 346 объектов теплоснабжения, 1655 многоквартирных домов (кстати, для приобретения жилья там запущена льготная ипотечная программа по ставке 2%). Восстановлены 71 медучреждение, 261 школа, 163 детских садика. В целом на территориях воссоединенных регионов работают уже 1399 школ, 1132 детских сада, 160 учреждений среднего профобразования и четырепедагогических вуза. Развивается и транспортная инфраструктура. Например, запланировано строительство четырехполосного автодорожного кольца вокруг Азовского моря, расширение Мариупольского и Бердянского портов, восстановление аэропортов в Донецке, Луганске и Мариуполе. Сейчас модернизируются автомобильные пункты пропуска с перспективой увеличения их пропускной способности. В общем, жизнь постепенно налаживается.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России, публичная демонстрация ее символики и атрибутики запрещена