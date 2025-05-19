«Оставили всю эту нечисть». Степашин рассказал, что мешает миру на Украине

А во время поездки 1999 года, о которой вы вспомнили, мы с Кучмой решили две проблемы. Во-первых, передали Черноморскому флоту России крейсер «Москва». Во-вторых, Украина согласилась с тем, чтобы наши моряки после увольнения в запас получали одновременно две пенсии — и российскую, и украинскую. Хотя до этого пытались сэкономить, свою часть не платить. После этого мы расстались замечательно, как друзья. Но на прощание Кучма подарил мне свою книжку — «Украина не Россия». Пока летел в самолете, я ее прочитал и все понял, куда идет наша бывшая братская республика. Хотя у того же Кучмы была любопытная личная история. Он очень дружил с нашим экс-премьером Черномырдиным, которого в 2001-м назначили послом РФ на Украине. Так вот у Виктора Степановича жена была украинка, а у Кучмы — русская, причем из Оренбурга, родины Черномырдина! Вот так всё было перемешано у нас, пока не стали резать по живому. Но антирусский «душок» в «незалежной» был всегда.