Путин, как ожидается, поговорит по телефону с Трампом

Беседу проанонсировал сам президент США: в своей соцсети Truth Social он написал, что планирует поговорить с Путиным в 10:00 по времени американского Восточного побережья — в Москве в этот момент будет 17:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подтвердил, что такой разговор действительно готовится.