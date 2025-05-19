Путин, как ожидается, поговорит по телефону с Трампом

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, проведет 19 мая свой третий с начала года разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.
Беседу проанонсировал сам президент США: в своей соцсети Truth Social он написал, что планирует поговорить с Путиным в 10:00 по времени американского Восточного побережья — в Москве в этот момент будет 17:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подтвердил, что такой разговор действительно готовится.
По заявлениям Трампа, темами беседы должны стать украинское урегулирование и торговля. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что разговор поможет «разобрать завалы» на пути к достижению мира в Украине.
После телефонных переговоров с Путиным Трамп планирует также побеседовать с Владимиром Зеленским и руководителями стран НАТО. Тем не менее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер намерены поговорить с лидером США до его беседы с президентом России.
Прошлый — второй в 2025 году — разговор лидеров РФ и США прошел 18 марта и был посвящен вопросам украинского и ближневосточного урегулирования, а также двусторонним отношениям. Тогда Путин поддержал идею Трампа прекратить огонь в Украине с некоторыми оговорками и немедленно отдал приказ остановить удары по энергетическим объектам, даже сбив уже выпущенные ВС РФ снаряды. Ответного шага со стороны киевского режима не последовало.
12 февраля Путин и Трамп обсуждали по телефону украинскую проблематику, а также накопившиеся проблемы в отношениях двух стран. Президенты РФ и США тогда договорились продолжить контакты, в том числе организовать личные встречи — американский лидер постоянно высказывает намерение организовать такой саммит как можно скорее. −0-