Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 98 процентов бюллетеней

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Бухареста Никушор Дан удерживает лидерскую позицию во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% голосов, опередив главу оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,72% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК страны после подсчета 98,02% голосов.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов в первом туре получили лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, после окончательной победы хочет встретиться с главами ЕС, президентом США Рональдом Трампом и президентом Молдавии Майей Санду.
«Брюссель, Кишинев, Вашингтон — посмотрим в зависимости от срочности. Но, очевидно, это первые направления», — заявил Дан, отвечая на вопрос журналистов, с кем из лидеров других стран он намерен встретиться после победы.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. -0-