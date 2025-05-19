Экс-премьер Степашин объяснил, что может добить Зеленского через 2−3 месяца

«Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — считает Степашин.