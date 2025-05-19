Экс-премьер Степашин объяснил, что может добить Зеленского через 2−3 месяца

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает прошедшую 16 мая в Стамбуле встречу российских и украинских представителей продуктивной. Об этом он сказал в интервью aif.ru.
«Каких-то завышенных ожиданий от этих переговоров у меня не было. Но есть, на мой взгляд, три важных вещи, о которых удалось договориться. Первое — обмен пленными. Тысяча наших ребят вернутся домой, и это очень хорошо», — отметил Степашин.
Вторым значимым итогом стамбульской встречи экс-премьер назвал договоренность о подготовке предложений по перемирию.
«Но для этого должны быть выполнены определенные условия, и Владимир Владимирович в свое время их очень четко сформулировал», — уточнил Степашин.
Также он обратил внимание на запрос Киева на прямую встречу руководителей двух стран, который Москва приняла к сведению.
«Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — считает Степашин.
«Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки — через 2−3 месяца всё бы закончилось», — добавил политик. Полностью интервью Сергея Степашина читайте на aif.ru.