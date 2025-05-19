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Экс-премьер Степашин объяснил, что может добить Зеленского через 2−3 месяца

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает прошедшую 16 мая в Стамбуле встречу российских и украинских представителей продуктивной.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает прошедшую 16 мая в Стамбуле встречу российских и украинских представителей продуктивной. Об этом он сказал в интервью aif.ru.

«Каких-то завышенных ожиданий от этих переговоров у меня не было. Но есть, на мой взгляд, три важных вещи, о которых удалось договориться. Первое — обмен пленными. Тысяча наших ребят вернутся домой, и это очень хорошо», — отметил Степашин.

Вторым значимым итогом стамбульской встречи экс-премьер назвал договоренность о подготовке предложений по перемирию.

«Но для этого должны быть выполнены определенные условия, и Владимир Владимирович в свое время их очень четко сформулировал», — уточнил Степашин.

Также он обратил внимание на запрос Киева на прямую встречу руководителей двух стран, который Москва приняла к сведению.

«Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — считает Степашин.

«Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки — через 2−3 месяца всё бы закончилось», — добавил политик. Полностью интервью Сергея Степашина читайте на aif.ru.