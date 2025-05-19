Российские войска заняли в ДНР населённый пункт Богатырь. В Министерстве обороны отметили, что ВСУ превратили село в крупный укрепрайон и логистический узел. В итоге под контроль России перешло 1400 зданий и сооружений. Предварительно, при освобождении населённого пункта были уничтожены наёмники из Франции и Великобритании. Военный корреспондент Александр Коц обращает внимание на тот факт, что за Богатырём и до границы с Запорожской областью у киевских подразделений нет серьёзных укреплений.