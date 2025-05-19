Степашин призвал сохранять сильный оборонный сектор и после окончания СВО

Возможное завершение вооруженного конфликта на Украине не должно посадить на «голодный паек» российский военно-промышленный комплекс. Такое мнение в интервью aif.ru высказал бывший глава правительства РФ Сергей Степашин.
«Чем бы всё ни закончилось, ВПК нам надо и дальше развивать. Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП и т.п. — надо сразу отмести», — отметил Степашин.
По словам экс-премьера, «никакой конверсии, никакого выпуска кастрюль вместо ракет уже не будет. Опыт 90-х нас научил, что так делать нельзя». Можно делать ставку на развитие двойных технологий, добавил Степашин.
«Параллельно военному развивать гражданское производство. Прорывных технологий, которые сегодня используются в ВПК — в том числе в “цифре”, искусственном интеллекте — у нас выше крыши, всё это надо активнее внедрять», — пояснил политик.
Он также призвал сделать всё возможное, чтобы участники спецоперации могли полноценно восстановить здоровье, реабилитироваться, найти достойную работу. «Тут без помощи государства не обойтись», — подчеркнул экс-премьер.
Полностью интервью Сергея Степашина читайте на aif.ru.