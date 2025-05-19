Степашин призвал сохранять сильный оборонный сектор и после окончания СВО

«Чем бы всё ни закончилось, ВПК нам надо и дальше развивать. Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП и т.п. — надо сразу отмести», — отметил Степашин.