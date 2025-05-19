Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль откроет «гуманитарный коридор» для продовольствия в Газе

Власти Израиля приняли решение о разрешении ввоза «базового объёма» продовольствия в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Источник: Life.ru

Решение принято «по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС». Целью является предотвращение кризиса с голодом среди населения Газы.

«Израиль предоставит населению базовый объём продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что израильская армия проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Операция «Колесницы Гедеона» направлена на окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и охватывает северную и южную части анклава.