Израиль откроет «гуманитарный коридор» для продовольствия в Газе

Решение принято «по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС». Целью является предотвращение кризиса с голодом среди населения Газы.
«Израиль предоставит населению базовый объём продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что израильская армия проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Операция «Колесницы Гедеона» направлена на окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и охватывает северную и южную части анклава.