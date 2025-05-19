Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на исход президентских выборов в Румынии.
В своем сообщении он рассказал, что весной этого года в отеле Hotel de Crillon, в зале для переговоров, глава французской разведки Николя Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать консервативные голоса в румынском обществе перед выборами. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эту просьбу и отметил, что ранее они не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране и не собираются делать это в Европе.
По его словам, подобные действия французской разведки свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела страны и давления на информационное пространство. Он подчеркнул свою приверженность принципам свободы слова и отказался участвовать в подобных манипуляциях, несмотря на давление со стороны иностранных спецслужб.
На данный момент в Румынии лидирует прозападный кандидат — мэр Бухареста Никушор Дан. Согласно данным по состоянию на 95,71% обработанных бюллетеней, он набрал 54,32% голосов. Его оппонент, критик ЕС и сторонник более независимой политики — Джордже Симион — получил 45,68%. Итоги выборов показывают явное преимущество кандидата, поддерживающего проевропейский курс.