Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии

В своем сообщении он рассказал, что весной этого года в отеле Hotel de Crillon, в зале для переговоров, глава французской разведки Николя Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать консервативные голоса в румынском обществе перед выборами. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эту просьбу и отметил, что ранее они не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране и не собираются делать это в Европе.