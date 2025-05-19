Степашин ожидает, что активная фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассчитывает, что активная фаза конфликта на Украине завершатся в 2025 году.
«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», — заявил он в интервью aif.ru.
Экс-премьер считает, что личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могла бы урегулировать вопрос продолжения боевых действий.
Степашин отметил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина ничего не сможет сделать. Он отметил, что в случае прекращения военной помощи Киеву и приостановки разведданных конфликт закончился бы через несколько месяцев. «Ведь для чего эта промокашка прибежала на похороны в Ватикан? Он что, верующий человек? Нет. Дед [Владимира] Зеленского, участник Великой Отечественной войны, его бы сейчас палкой забил за все то, что он творит. Настоящий антихрист», — рассказал Степашин.