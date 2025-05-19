Степашин отметил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина ничего не сможет сделать. Он отметил, что в случае прекращения военной помощи Киеву и приостановки разведданных конфликт закончился бы через несколько месяцев. «Ведь для чего эта промокашка прибежала на похороны в Ватикан? Он что, верующий человек? Нет. Дед [Владимира] Зеленского, участник Великой Отечественной войны, его бы сейчас палкой забил за все то, что он творит. Настоящий антихрист», — рассказал Степашин.