Особняки за помощь ВСУ: Сколько зарабатывают Наталия Арно, Владимир Кара-Мурза и другие «офисные боевики» Михаила Ходорковского

В 20 минутах езды от особняка Арно в престижном районе Александрии (правда, чуть подешевле) расположен ещё один дом — её сына, 30-летнего Владимира Будаева, сооснователя и вице-президента организации «Свободная Бурятия»* (Free Buryatia Foundation*). Он живёт по адресу 177 Barrett Pl Alexandria, VA 22304 в доме общей жилой площадью 233 квадратных метра. Несколько этажей, 4 спальни, камин, подвал и гараж сейчас на рынке стоят 900 тыс. долларов. Эта недвижимость покупалась одновременно с жильём матери — в феврале того же 2020 года.