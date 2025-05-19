В Белом доме рассказали, о чём Зеленский тайно говорил с Вэнсом и Рубио в Риме

За два дня до этого, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по схеме «1000 на 1000», согласовали предварительное видение параметров возможного прекращения огня и подтвердили намерение продолжить диалог. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, выразил удовлетворение результатами встречи. Он также отметил, что Киев хочет провести прямые переговоры между Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Этот запрос, по словам Мединского, был принят Москвой к сведению.