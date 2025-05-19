Политик из Франции Флориан Филиппо высмеял французского лидера Эммануэля Макрона за снимок, сделанный в ходе саммита Европейского политического общества в Албании.
В частности, Филиппо назвал Макрона «идиотом, полностью влюблённым в себя».
«Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюблённый в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.
Кроме того, Филиппо опубликовал совместную фотографию лидеров государств на саммите, Макрон оказался единственным из них, кто проявил неуместную весёлость. На снимке президент Франции широко улыбается, подняв вверх большие пальцы на обеих руках.
Напомним, на том же саммите Макрон подошёл к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, положив свою ладонь на его руку. Эрдоган быстро убрал свою руку, но при этом удерживал два пальца Макрона. Французский лидер смог освободить от хватки Эрдогана один палец.
Во время этого же саммита премьер-министр Албании Эди Рама взял Макрона за руку.
Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что Эрдоган схватил Макрона за палец, показав своё превосходство.
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