Филиппо назвал Макрона «идиотом, полностью влюблённым в себя»

Напомним, на том же саммите Макрон подошёл к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, положив свою ладонь на его руку. Эрдоган быстро убрал свою руку, но при этом удерживал два пальца Макрона. Французский лидер смог освободить от хватки Эрдогана один палец.