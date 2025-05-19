Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше

«У них уже сейм, у них сенат, у них премьер. Они хотят иметь еще и своего президента, чтобы в Польше ввести валюту евро, чтобы ускорить миграционный пакт, чтобы еще сильнее вызывать ненависть к оппозиции. Мы должны выиграть эти выборы для того, чтобы в Польше не было моновласти одной политической силы. Единственным кубиком», — сказал кандидат.