Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выйдя во второй тур попросил кандидата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомира Ментцена поддержать его во втором туре. Об этом пишет РИА Новости.
В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель «Конфедерации» Славомир Ментцен с 15,4% голосов.
«Я хочу лично обратиться к одному из своих контркандидатов, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе это избирательной кампании — к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям “Конфедерации”. Не время на дискуссии о политических и партийных делах. Время спасать Польшу», — сказал Навроцкий, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования.
Он подчеркнул, что разделяет с кандидатом от националистов одни и те же ценности.
При этом он обвиняет своего оппонента, представляющего правящую коалицию, в том, что тот хочет ввести в Польше валюту евро и принимать нелегальных мигрантов.
«У них уже сейм, у них сенат, у них премьер. Они хотят иметь еще и своего президента, чтобы в Польше ввести валюту евро, чтобы ускорить миграционный пакт, чтобы еще сильнее вызывать ненависть к оппозиции. Мы должны выиграть эти выборы для того, чтобы в Польше не было моновласти одной политической силы. Единственным кубиком», — сказал кандидат.
Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
«Мы оба хотим суверенной, сильной, богатой и безопасной Польши», — сказал Навроцкий. −0-