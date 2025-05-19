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Экс-премьер Степашин заявил, что Зеленскому не «так уж выгодна» встреча с Путиным: чем это объясняется

Экс-премьер Степашин уверен, что Путин «размажет» Зеленского на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал российского лидера Владимира Путина встретиться лично и обсудить урегулирование конфликта. Однако до конца не ясно, для чего была нужна эта уловка. При встрече Владимир Путин «просто размажет» бывшего комика психологически, выразился экс-премьер России Сергей Степашин в интервью aif.ru.

Он уточнил, что мирное урегулирование конфликта для Зеленского станет «политической смертью». В связи с этим бывший премьер-министр усомнился в выгоде от встречи с Владимиром Путиным, которую преследует глава киевского режима.

«Владимир Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может и не только политической. Только конфликт дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — заключил Сергей Степашин.

Зеленский неоднократно попытался спровоцировать конфликт заявлениями перед переговорами в Стамбуле. Однако ни к чему хорошему это не привело. В Испании считают, что своим поведением Зеленский привел украинскую делегацию к неудаче на переговорах.