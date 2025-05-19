Румыны за границей установили на президентских выборах рекорд по явке

«За три дня, отведённых для проведения выборов за рубежом, на избирательные участки пришло 1 645 458 граждан Румынии, что является беспрецедентным числом. Избирательный процесс на избирательных участках за пределами страны прошёл в хороших условиях, с соблюдением полной законности и прозрачности», — говорится в пресс-релизе.
По сведениям Центральной избирательной комиссии, на момент обработки 90% бюллетеней лидирует кандидат Никушор Дан с результатом 53,68%. Его оппонент Джордже Симион получил 46,32%.
Напомним, что 4 мая, во всех населённых пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Румыны, проживающие за границей, получили возможность проголосовать в течение трёх дней — для них участки открылись ещё 2 мая.