Румыны за границей установили на президентских выборах рекорд по явке

«За три дня, отведённых для проведения выборов за рубежом, на избирательные участки пришло 1 645 458 граждан Румынии, что является беспрецедентным числом. Избирательный процесс на избирательных участках за пределами страны прошёл в хороших условиях, с соблюдением полной законности и прозрачности», — говорится в пресс-релизе.