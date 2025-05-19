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Фон дер Ляйен: следующая неделя сыграет решающую роль в урегулировании в Украине

«Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигали ситуацию вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — говорится в заявлении ЕК.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующая неделя сыграет решающую роль в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Риме. Ее слова приводит пресс-служба ЕК.

«Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигали ситуацию вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — говорится в заявлении ЕК.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что 19 мая в 10:00 (17:00 по минскому времени) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. -0-