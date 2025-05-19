Фон дер Ляйен: следующая неделя сыграет решающую роль в урегулировании в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что 19 мая в 10:00 (17:00 по минскому времени) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. -0-