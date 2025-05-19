Путин назвал устранение причин кризиса нужным результатом СВО для России

Ранее Владимир Путин уже заявлял о наличии у России достаточного потенциала для доведения начатой в 2022 году спецоперации до финала. Так, российский глава исключил потребность в применении ядерных вооружений, выражая пожелание сохранить эту ситуацию. Что касается украинского вопроса, Путин обозначил перспективу примирения как объективную данность, зависящую лишь от фактора времени.