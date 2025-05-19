Путин назвал устранение причин кризиса нужным результатом СВО для России

Российский лидер Владимир Путин обозначил ключевые цели специальной военной операции на Украине. По словам президента, Россия рассматривает в качестве приоритетных задач установление устойчивого мира, гарантирование собственной безопасности и отстаивание прав русскоязычного населения Украины. Об этом Путин заявил в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим», — пояснил российский лидер.
Глава государства выразил уверенность в достаточности российских возможностей для доведения СВО до логического завершения с получением требуемых итогов. По его словам, к таким итогам относятся устранение первоисточников кризисной ситуации, создание условий для стабильного мирного урегулирования и защита национальных интересов России.
Ранее Владимир Путин уже заявлял о наличии у России достаточного потенциала для доведения начатой в 2022 году спецоперации до финала. Так, российский глава исключил потребность в применении ядерных вооружений, выражая пожелание сохранить эту ситуацию. Что касается украинского вопроса, Путин обозначил перспективу примирения как объективную данность, зависящую лишь от фактора времени.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры, продолжавшиеся порядка двух часов. В ходе встречи стороны достигли договоренности о обмене пленными по схеме «1000 на 1000», а также согласовали процедуру взаимного представления предложений по установлению режима прекращения огня.
При этом украинская делегация инициировала вопрос о проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, на что российская делегация ответила потенциальным согласием, поставив его в зависимость от результатов работы переговорных групп.
Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не хотят участвовать в бесконечных переговорах по Украине, а желают прогресса в ближайшие дни. При это Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным.