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Тшасковский пообещал рассчитаться с PiS в случае избрания президентом Польши

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, заявил о намерении «рассчитаться» с партией «Право и справедливость» (PiS) в случае своей победы на выборах. Выступая перед сторонниками, он пообещал привлечь партию к ответственности за «нарушения закона» и «кражу денег».

Источник: Life.ru

«Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за всё, что они делали — нарушали закон, крали деньги… Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно», — заявил мэр Варшавы, представляющий правящую «Гражданскую коалицию».

Кандидат также заявил о планах отменить действующий в Польше запрет на аборты. Второй тур выборов запланирован на 1 июня.

Ранее в первом туре выборов президента Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй тур. Явка на выборах побила рекорды, достигнув 66,8%.