Тшасковский пообещал рассчитаться с PiS в случае избрания президентом Польши

«Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за всё, что они делали — нарушали закон, крали деньги… Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно», — заявил мэр Варшавы, представляющий правящую «Гражданскую коалицию».
Кандидат также заявил о планах отменить действующий в Польше запрет на аборты. Второй тур выборов запланирован на 1 июня.
Ранее в первом туре выборов президента Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй тур. Явка на выборах побила рекорды, достигнув 66,8%.