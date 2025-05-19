Начальника ТЦК в Харькове отстранили от работы после гибели мужчины

Друзья погибшего утверждают, что мужчина умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. В связи с этим руководство ВСУ приняло решение провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства трагедии. В официальном сообщении подчеркивается, что командование назначило служебное разбирательство по действиям военнослужащих во время инцидента.