Начальника ТЦК в Харькове отстранили от работы после гибели мужчины

Руководитель районного военкомата в Харькове, на территории которого произошла смерть военнообязанного, был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В рамках расследования этого инцидента назначено служебное расследование, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Восток».
В воскресенье полиция Харьковской области начала выяснять обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который, по предварительным данным, выпрыгнул из окна третьего этажа военкомата.
Друзья погибшего утверждают, что мужчина умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. В связи с этим руководство ВСУ приняло решение провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства трагедии. В официальном сообщении подчеркивается, что командование назначило служебное разбирательство по действиям военнослужащих во время инцидента.
Ранее сообщалось, что сотрудники одного из ТЦК привязывают мобилизованных мужчин, чтобы они не пытались сбежать.