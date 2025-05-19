Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии

Завершившиеся президентские выборы — повторные. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного российского вмешательства.