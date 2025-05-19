Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Независимый проевропейский кандидат, мэр столицы Никушор Дан получил в ходе второго тура президентских выборов в Румынии 54,17% голосов, тогда как его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион — 45,83%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты, опубликованные на сайте Постоянной избирательной администрации после подсчета 98,56% бюллетеней.
Румынские СМИ объявили Дана победителем выборов, поскольку осталось подсчитать 850 тыс. голосов, а текущий разрыв между претендентами составляет 898 тыс. голосов.
Возле избирательного штаба Дана собрались несколько тысяч его сторонников, которые скандируют: «Никушор!» «Европа!» «Румыния!». На бульваре Элизабеты в центре столицы перекрыто движение автотранспорта — ожидается выступление будущего президента Румынии.
Завершившиеся президентские выборы — повторные. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного российского вмешательства.
Несмотря на то что этот беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за границей, правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы на 4 и 18 мая 2025 года. -0-