В Лондоне пройдет первый после Brexit саммит Великобритании и Евросоюза

Согласно газете The Times, все британские договоренности с ЕС можно разделить на три группы. В первой принципиальные соглашения уже достигнуты, а детали будут доработаны позднее. Сюда как раз относится пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности, а также объединение британской и европейской систем торговли квотами на выбросы и разрешение британцам пользоваться в странах ЕС автоматизированными пограничными контрольно-пропускными пунктами. -0-