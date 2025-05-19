В Лондоне пройдет первый после Brexit саммит Великобритании и Евросоюза

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Первый саммит Великобритании и Евросоюза состоится в особняке Ланкастер-хаус в Лондоне в понедельник. Как отмечают британские власти, встреча на высшем уровне призвана укрепить взаимодействие между сторонами в сфере обороны и торговли и открыть новую главу в истории отношений Лондона и Брюсселя после Brexit. Об этом пишет ТАСС.
ЕС на мероприятии будет представлен главой Евросовета Антониу Коштой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас и еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем. Предполагается, что по итогам саммита будет достигнута договоренность об усилении сотрудничества между Великобританией и ЕС в военной сфере.
По информации газеты Financial Times, новый оборонный пакт откроет возможность британским компаниям участвовать в совместных закупках вооружений, а также повысит уровень кооперации между оборонными структурами двух сторон. Как подчеркнуло агентство Reuters, в ответ европейские страны потребовали от Лондона увеличить их квоты на ловлю рыбы в британских водах.
Газета The Guardian сообщила, что по завершении саммита Великобритания и ЕС планируют опубликовать заявление о «геополитической солидарности». По мнению издания, таким образом составители документа намерены показать администрации президента США Дональда Трампа единство позиций европейских стран по наиболее актуальным вопросам мировой политики.
Согласно газете The Times, все британские договоренности с ЕС можно разделить на три группы. В первой принципиальные соглашения уже достигнуты, а детали будут доработаны позднее. Сюда как раз относится пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности, а также объединение британской и европейской систем торговли квотами на выбросы и разрешение британцам пользоваться в странах ЕС автоматизированными пограничными контрольно-пропускными пунктами. -0-