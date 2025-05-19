Дуров раскрыл, кто попросил его блокировать каналы консерваторов Румынии

С просьбой о блокировке в Telegram информации от консервативных сил Румынии обратился глава французской разведки Николя Лернер, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Х.
«Этой весной в Salon des Batailles отеля “Крийон” Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе», — заявил Дуров.
Ранее он сообщал, что просьба исходила от некоего «западноевропейского правительства». Эту фразу он сопроводил эмодзи с изображением багета. Дуров отметил, что румынский народ заслуживает «свободы слова и честных выборов» — разоблачение он сделал как раз в день, когда в стране проходил второй тур голосования за президента.
После обработки 99,46% голосов на выборах лидера Румынии побеждает мэр Бухареста Никушор Дан с 53,91% голосов. Его соперник консерватор Джордже Симион получил 46,09%.
Это были повторные выборы. Результаты прошлогодних были отменены из-за манипуляций и дезинформации. Тогда в первом туре победил правый кандидат Кэлин Джорджеску с позицией, схожей со взглядами Симиона.
МИД Франции назвал обвинения необоснованными, а информацию Дурова — фейком.
Во Франции против основателя Telegram идет расследование из-за недостаточной модерации в мессенджере и уклонения от сотрудничества с правоохранительными органами. В августе его задержали в аэропорту Парижа, но позднее отпустили из-под ареста.
МИД Румынии в то же время заявил о замеченных «признаках российского вмешательства» в голосование. Ведомство отметило, что была проведена «вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях».
На это отреагировала представитель российского МИДа Мария Захарова. «Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!» — написала она в Telegram.