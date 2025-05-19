Дуров раскрыл, кто попросил его блокировать каналы консерваторов Румынии

Ранее он сообщал, что просьба исходила от некоего «западноевропейского правительства». Эту фразу он сопроводил эмодзи с изображением багета. Дуров отметил, что румынский народ заслуживает «свободы слова и честных выборов» — разоблачение он сделал как раз в день, когда в стране проходил второй тур голосования за президента.