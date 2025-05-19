Военнослужащий Старый: ВСУ отступают с позиций под Новомихайловкой в ДНР

«Обороняться (Вооружённым силам Украины. — Прим. Life.ru) всё равно тяжело. Была задача занять “полку” (лесополосу. — Прим. Life.ru) перед Новомихайловкой. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем», — сообщил он.
По словам бойца, украинские командиры отходят в тыл и оставляют удерживать рубежи менее подготовленных солдат, которых, по его выражению, «не жалко». Он подчеркнул, что противник осознаёт сложность обстановки и всё чаще предпочитает оставить позиции ещё до непосредственного боевого контакта.
Ранее сообщалось, что российский морпех с позывным Малой одержал победу в рукопашной схватке с военнослужащим ВСУ и взял его в плен. Инцидент произошёл возле Днепра. После атаки дрона-камикадзе российский боец обнаружил в укрытии вражеского солдата, пытавшегося завладеть оружием. Несмотря на полученное ранение, россиянин сумел победить противника в рукопашном бою.