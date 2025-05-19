Военнослужащий Старый: ВСУ отступают с позиций под Новомихайловкой в ДНР

По словам бойца, украинские командиры отходят в тыл и оставляют удерживать рубежи менее подготовленных солдат, которых, по его выражению, «не жалко». Он подчеркнул, что противник осознаёт сложность обстановки и всё чаще предпочитает оставить позиции ещё до непосредственного боевого контакта.