Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire, следовавшего из Силламяэ в Роттердам. Судно было остановлено в российских территориальных водах, хотя, по утверждению Таллина, использовало ранее согласованный маршрут. В МИД Эстонии назвали действия Москвы неожиданными и заявили о пересмотре схемы движения судов в Балтийском море. Россия официально пока не прокомментировала инцидент, который произошел всего через несколько дней после того, как эстонские ВМС неудачно пытались остановить танкер Jaguar, который связывают с теневым флотом РФ.