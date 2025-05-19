В США заявили о страхе Зеленского перед беседой Трампа и Путина

Так, после встречи с Джей Ди Вэнсом бывший комик опубликовал провокационный пост. Он вновь заявил об ужесточении давления на Москву. По его словам, санкции должны вводиться снова и снова, пока Россия якобы не согласится на перемирие. Зеленский также упомянул готовность Киева к «реальной дипломатии». Он согласен полностью остановить огонь в ближайшее время, цитирует газета.