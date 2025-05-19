Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Рим 18 мая. Он прибыл для встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Зеленский и соратники Киева хотят убедиться, что грядущие переговоры американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина не поставят Украину перед фактом. Такое мнение выразила газета Washington Post.
Так, после встречи с Джей Ди Вэнсом бывший комик опубликовал провокационный пост. Он вновь заявил об ужесточении давления на Москву. По его словам, санкции должны вводиться снова и снова, пока Россия якобы не согласится на перемирие. Зеленский также упомянул готовность Киева к «реальной дипломатии». Он согласен полностью остановить огонь в ближайшее время, цитирует газета.
«Зеленский и его ближайшие помощники хотят убедиться, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не станут свершившимся фактом, с которым Украина не сможет смириться», — поделился мнением неназванный американский дипломат.
Беседа Зеленского и Джей Ди Вэнса состоялась в рамках мероприятия, посвященного инаугурации Папы Римского Льва XIV. Инициатором встречи была премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она добилась, чтобы европейская делегация стояла рядом с американской. Зеленский с недавнего времени входит в состав делегации из Евросоюза.
После мероприятия бывший комик выступил с заявлением. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой. При этом, утверждает Зеленский, формат переговоров может быть любым. Главарь киевского режима также поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Россией и Украиной. По его заявлению, Киев готов к диалогу с Москвой ради реальных результатов.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал предложение Ватикана стать площадкой для переговоров очень щедрым. Он подчеркнул, что РФ и Украина могут согласиться и прибыть в Рим. Марко Рубио считает, что стороны будут чувствовать себя комфортно в Ватикане. Он добавил, что в будущем переговоры Москвы и Киева, возможно, будут проводиться чаще.