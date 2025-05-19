«Это ваша победа»: Никушор Дан получил большинство голосов на выборах Румынии

«Это ваша победа, победа тысяч и тысяч людей, которые вели кампанию в эти дни, которые верили, что Румыния может измениться в правильном направлении. Не забывайте, что сила, которую вы проявили, то, что вы сделали за последние недели, было экстраординарным!» — заявил мэр Бухареста.