Трамп опечален новостями о диагностированном у Байдена раке

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social пожелания скорейшего выздоровления своему предшественнику Джо Байдену после того, как у него был диагностирован рак.
Он отметил, что вместе с супругой Меланьей разделяет тревогу и сочувствие по поводу его диагноза.
Трамп подчеркнул, что он и его жена искренне желают бывшему первому лицу страны, его жене Джилл Байден, а также всей его семье сил и терпения в этот сложный период. Он также пожелал Джо Байдену скорейшего и успешного восстановления здоровья, выразив надежду на благополучие экс-президента.
Информация о диагнозе Байдена была опубликована в воскресенье газетой The New York Times, которая сослалась на слова пресс-секретаря экс-президента. Согласно сообщению, у Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Однако представитель подчеркнул, что заболевание поддается лечению и не вызывает опасений относительно его дальнейшего здоровья.