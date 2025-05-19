Трамп опечален новостями о диагностированном у Байдена раке

Трамп подчеркнул, что он и его жена искренне желают бывшему первому лицу страны, его жене Джилл Байден, а также всей его семье сил и терпения в этот сложный период. Он также пожелал Джо Байдену скорейшего и успешного восстановления здоровья, выразив надежду на благополучие экс-президента.