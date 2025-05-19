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Трамп опечален новостями о диагностированном у Байдена раке

Трамп подчеркнул, что он и его жена искренне желают бывшему президента США сил и скорейшего выздоровления.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social пожелания скорейшего выздоровления своему предшественнику Джо Байдену после того, как у него был диагностирован рак.

Он отметил, что вместе с супругой Меланьей разделяет тревогу и сочувствие по поводу его диагноза.

Трамп подчеркнул, что он и его жена искренне желают бывшему первому лицу страны, его жене Джилл Байден, а также всей его семье сил и терпения в этот сложный период. Он также пожелал Джо Байдену скорейшего и успешного восстановления здоровья, выразив надежду на благополучие экс-президента.

Информация о диагнозе Байдена была опубликована в воскресенье газетой The New York Times, которая сослалась на слова пресс-секретаря экс-президента. Согласно сообщению, у Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Однако представитель подчеркнул, что заболевание поддается лечению и не вызывает опасений относительно его дальнейшего здоровья.