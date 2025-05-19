По мнению премьер-министра России Сергея Степашина, президент США Дональд Трамп прекратит американскую помощь Украине исключительно при условии заключения мирного договора с Россией. Об этом Степашин заявил в беседе с aif.ru.
«Трамп прекратит поддержку Киева лишь в том случае, если мы согласимся на мирное соглашение. Просто так руки он не умоет», — пояснил Степашин.
Он подчеркнул, что Европы «как субъекта мировой политики» уже не существует, что по мнению Степашина вселяет надежду на прекращение украинского кризиса.
Ранее KP.RU писал, что на фоне обеспокоенности киевского главаря Владимира Зеленского будущим телефонным диалогом между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — он встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом газета The Washington Post сообщила, что Украина опасается, что Путин и Трамп поставят Киев перед фактом.