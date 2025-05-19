Степашин: Трамп остановит поддержку Киева только при согласии РФ на мир

Ранее KP.RU писал, что на фоне обеспокоенности киевского главаря Владимира Зеленского будущим телефонным диалогом между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — он встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом газета The Washington Post сообщила, что Украина опасается, что Путин и Трамп поставят Киев перед фактом.