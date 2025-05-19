Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии

Действующий мэр Бухареста Никушор Дан в ходе второго тура президентских выборов в Румынии набрал свыше 54 процентов голосов, румынские средства массовой информации объявили Дана победителем выборов.
Это произошло после того, Дан получил 54,17 процента голосов. Оппонент мэра Бухареста Джордже Симион набрал 45,83 процента голосов.
Результаты голосования опубликованы на сайте Постоянной избирательной администрации. Были подсчитаны 98,56 процента бюллетеней.
Неподалёку от избирательного штаба Дана собрались несколько тысяч сторонников.
Никушор Дан является независимым проевропейским кандидатом. Джордже Симион — лидером националистического Альянса за объединение румын.
В воскресенье в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. В первом туре Джеордже Симион набрал 41 процент голосов, а Никушор Дан получил 21 процент голосов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на обвинения МИД Румынии о якобы обнаруженных признаках вмешательства Российской Федерации в выборы президента страны.