Экс-премьер Степашин счел «порочной моделью» нацполитики присоединение Бессарабии и Западной Украины

Он счел «порочной моделью» национальной политики присоединение Бессарабии и Западной Украины к СССР. Бывший российский премьер отметил, что можно было «оставить полякам» эти территории. После этого их отношение к СССР могло измениться, считает он, так как Польша бы «намучилась с этой заразой».