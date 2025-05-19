Присоединив территории Бессарабии и Западной Украины, советские руководители «отодвинули границу на запад». Однако это якобы было ошибкой властей СССР. Такое мнение выразил в беседе с aif.ru экс-премьер России Сергей Степашин.
Он счел «порочной моделью» национальной политики присоединение Бессарабии и Западной Украины к СССР. Бывший российский премьер отметил, что можно было «оставить полякам» эти территории. После этого их отношение к СССР могло измениться, считает он, так как Польша бы «намучилась с этой заразой».
«Присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой. Да, в результате мы отодвинули границу на запад, но при этом не успели ее оборудовать. По старой-то границе больше десяти лет создавали оборонительную “линию Сталина” глубиной 32 километра», — сказал Сергей Степашин.
Он также усомнился в намерениях главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Сергея Степашина, президент РФ на переговорах «просто размажет» бывшего комика психологически.