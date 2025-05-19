Никушор Дан победил на выборах президента в Румынии, но проигрывает в диаспоре

Альянс за объединение румын все же признал победу Никушора Дана на выборах. «Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, — сказал лидер партии Джордже Симион на видео, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Такова была воля румынского народа. Хочу поблагодарить всех более 5 млн румын, которые оказали мне доверие». Ранее сообщалось, что Симион призвал к массовым протестам против предполагаемой фальсификации результатов голосования.