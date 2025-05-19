Никушор Дан победил на выборах президента в Румынии, но проигрывает в диаспоре

Таким образом, пятым президентом Румынии после падения в 1989 году режима Чаушеску стал Никушор Дан. Еще до полного подведения итогов он был объявлен в СМИ «математическим» победителем второго тура президентских выборов, так как уже после подсчета 92,4% голосов сумел набрать необходимые 50+1 процентов голосов.
Если Дан одержал убедительную победу в Румынии, то среди румын, голосовавших за границей, он уступил Симиону. Так, после подсчета 82% бюллетеней в румынской диаспоре у Симиона насчитывается 55,12% голосов, тогда как у Дана — 44,88%.
Между тем среди румын, находящихся в России и Китае, по данным портала stiripesurse.ro, победил Дан. В России, где были открыты два избирательных участка — в Москве и Санкт-Петербурге — Дан получил 58,65% голосов, а Симион — 41,35%. Портал отмечает, что в РФ находятся всего 115 румын. В Китае Дан набрал 84,23% голосов, а Симион — 15,77%. Дан выиграл выборы также среди румын, находящихся в Казахстане, Иране, Индии, Таиланде, Японии, Индонезии и Узбекистане.
Альянс за объединение румын все же признал победу Никушора Дана на выборах. «Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, — сказал лидер партии Джордже Симион на видео, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Такова была воля румынского народа. Хочу поблагодарить всех более 5 млн румын, которые оказали мне доверие». Ранее сообщалось, что Симион призвал к массовым протестам против предполагаемой фальсификации результатов голосования.
Дан уже получил поздравления от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского. В интервью телеканалу Digi 24 он сообщил, что в понедельник начнет с четырьмя парламентскими проевропейскими партиями — Социал-демократической партией, Национал-либеральной партией, Союзом за спасение Румынии и Демократическим союзом венгров Румынии — переговоры о формировании нового правительства.