Макрона назвали самовлюблённым идиотом из-за поведения на саммите в Албании

Ранее сообщалось, что на том же саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно схватил за палец французского коллегу. Инцидент вызвал интерес у участников и журналистов. По словам очевидцев, Эрдогану не понравилась фамильярность Макрона, и таким образом он показал президенту Франции, «где его место».