СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины

По итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта Макрон заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.