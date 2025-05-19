Расчеты Франции, Германии и Британии основываются не на реальности, а на «самовнушении и неумной самонадеянности». Главы государств вновь наступают на одни и те же грабли в отношении Москвы. Так высказался член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.