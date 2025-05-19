Расчеты Франции, Германии и Британии основываются не на реальности, а на «самовнушении и неумной самонадеянности». Главы государств вновь наступают на одни и те же грабли в отношении Москвы. Так высказался член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
По мнению сенатора, Европа ухудшает свое положение, вводя антироссийские санкции. Он уточнил, что экономика Франции и Британии раньше была в топе самых крепких. Теперь они едва попадают даже в десятку лучших.
«В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику», — написал Алексей Пушков.
В Бразилии согласились с проигрышной позицией Европы. По мнению аналитика, Россия сейчас «находится у руля».