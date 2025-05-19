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Кандидат в президенты Румынии Симион признал поражение на выборах

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» поздравил другого претендента Никушора Дана с победой.

Источник: Аргументы и факты

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион признал поражение на президентских выборах в Румынии. Политик заявил об этом в заранее записанном видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook*.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, после обработки 99,19% бюллетеней во втором туре выборов лидирует мэр Бухареста Никушор Дан. Он набирает 53,98% голосов.

Результат Симиона составит 46,02%. Он уже поздравил соперника с победой.

Напомним, второй тур президентских выборов в Румынии прошёл 18 мая. Также сообщалось, что сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на результаты голосования в Румынии.

* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.