В ГД предложили установить унифицированный график подачи документов в вузы

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести единый график подачи документов для всех уровней высшего образования. Об этом пишет ТАСС.