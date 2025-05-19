«Результат известен»: Пушков высказался о новых санкциях против России

«Расчёты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трёх лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введённые Западом санкции “поставят экономику России на колени”. Прошло два с лишним года — результат известен», — написал Пушков.