Постоянный представитель России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, прокомментировал признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что директор французской внешней разведки DGSE Николя Лернер попытался оказать влияние на выборы президента Румынии. По словам Ульянова, такие заявления звучат как реакция «взрослого и ответственного человека».
Напомним, Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на результаты голосования в Румынии. Он рассказал, что Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать консервативные голоса в румынском обществе перед выборами.
Ульянов признался, что не ожидал такой зрелой реакции от Дурова и выразил удивление его поведением. В своем посте в социальной сети X (ранее Twitter)* Ульянов подчеркнул, что ранее ошибался в своих предположениях о характере реакции основателя Telegram.
Комментируя ситуацию, он подчеркнул важность ответственности и зрелости в подобных заявлениях и выразил надежду на то, что подобные ситуации не будут повторяться.
На данный момент в Румынии лидирует прозападный кандидат — мэр Бухареста Никушор Дан. Согласно данным по состоянию на 95,71% обработанных бюллетеней, он набрал 54,32% голосов. Его оппонент, критик ЕС и сторонник более независимой политики — Джордже Симион — получил 45,68%.