Reuters: Стармер обсудил конфликт на Украине с властями США и трех стран Европы

По словам собеседника агентства, политики обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня. Он добавил, что представители стран также затронули тему применения санкций, если Россия не будет «серьезно относиться» к прекращению огня и мирным переговорам.
«Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после воскресного телефонного разговора.
19 мая президент США Дональд Трамп созвонится с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоится в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Кроме конфликта на Украине, одной из тем разговора станет торговля между Штатами и РФ.