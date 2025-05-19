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Reuters: Стармер обсудил конфликт на Украине с властями США и трех стран Европы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье, 18 мая, обсудил конфликт на Украине с представителями власти США, Италии, Франции и Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на представителя правительства Великобритании.

Источник: Reuters

По словам собеседника агентства, политики обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня. Он добавил, что представители стран также затронули тему применения санкций, если Россия не будет «серьезно относиться» к прекращению огня и мирным переговорам.

«Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после воскресного телефонного разговора.

19 мая президент США Дональд Трамп созвонится с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоится в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Кроме конфликта на Украине, одной из тем разговора станет торговля между Штатами и РФ.