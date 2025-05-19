Стармер обсудил Украину в разговоре с рядом европейских лидеров

Как сообщили в канцелярии британского премьера, главной темой разговора стало украинское урегулирование. Участники подчеркнули необходимость немедленного и безусловного прекращения огня на территории Украины. Также прозвучал призыв к Москве — серьёзно отнестись к возможным мирным переговорам. Кроме того, европейские лидеры заявили о готовности ввести новые экономические ограничения против России, если РФ откажется вести конструктивный диалог о прекращении боевых действий.
Сам Трамп ранее сообщил, что его беседа с Путиным запланирована на 19 мая. Американский лидер намерен затронуть два ключевых вопроса — ситуацию на Украине и торговые отношения. После разговора с президентом России республиканец собирается провести переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.