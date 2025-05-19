FT: Мерц попытался смягчить спор между Римом и Парижем из-за Украины

Напомним, 16 мая Владимир Зеленский сообщил о беседе по телефону с американским лидером. В этом разговоре также участвовали Макрон, Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Они обсудили переговоры между Россией и Украиной.