FT: Мерц попытался смягчить спор между Римом и Парижем из-за Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатические разногласия, возникшие между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, которые координируют действия с США по украинскому вопросу, написала британская газета Financial Times (FT).
Журналисты уточняют, что конфликт начался после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил главу итальянского правительства в распространении недостоверных сведений. Мелони заявила, что её исключили из списка из-за отказа направить военных Италии на Украину.
Речь шла о группе лидеров, которые встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским и провели совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, 16 мая Владимир Зеленский сообщил о беседе по телефону с американским лидером. В этом разговоре также участвовали Макрон, Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Они обсудили переговоры между Россией и Украиной.