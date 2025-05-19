Макрон заявил о манипуляциях на выборах в Румынии после поста Дурова

Ранее Дуров сообщил в соцсети X, что глава французской разведки обратился к нему с просьбой ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед предстоящими выборами.
Макрон, в свою очередь, обвинил неназванную сторону в «попытках манипуляций».
«Несмотря на многочисленные попытки манипуляций, сегодня вечером румыны выбрали демократию», — написал он в X.
Президент Франции на своей странице в X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Дан победил на выборах (55,16%).
18 мая основатель Telegram сообщил, что одна из стран Западной Европы просила мессенджер блокировать каналы румынских консерваторов на фоне проходящих в стране президентских выборов. Дуров отказался. Позднее он добавил, что с такой просьбой обратились из Франции.
Утром 18 мая в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7:00 (совпадает с мск) и работали до 21:00. На территории страны функционировали 18 979 избирательных участков. Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, голосуют на протяжении трех дней.
Сообщалось, что румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста главу оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлина Джорджеску. Политики хотели сделать заявления, однако полиция сопроводила их на улицу. Симион и Джорджеску пришли на избирательные участки в сопровождении десятков сторонников.