Макрон заявил о манипуляциях на выборах в Румынии после поста Дурова

Сообщалось, что румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста главу оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлина Джорджеску. Политики хотели сделать заявления, однако полиция сопроводила их на улицу. Симион и Джорджеску пришли на избирательные участки в сопровождении десятков сторонников.