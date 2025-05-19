Бывший премьер России назвал ошибкой присоединение Украины к СССР

Сергей Степашин считает присоединение Западной Украиной ошибкой.
Присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР «порочной моделью» национальной политики. Такое заявление сделал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой. По старой границе больше 10 лет создавали оборонительную “линию Сталина” глубиной 32 км. [Адольф] Гитлер так просто бы не прошел ее в 1941-м. Но мы бросили эту линию и продвинулись на запад, на неподготовленные к серьезной обороне рубежи», — заявил экс-премьер-министр.
Степашин, считает, что включение в состав СССР западноукраинских территорий, ранее принадлежавших Польше, является одной из ключевых ошибок, допущенных Иосифом Сталиным. Он считает, что данное решение Сталина стало причиной распространения нацистской идеологии на территории всей Украины, пишет RT.