Бывший премьер России назвал ошибкой присоединение Украины к СССР

«Присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой. По старой границе больше 10 лет создавали оборонительную “линию Сталина” глубиной 32 км. [Адольф] Гитлер так просто бы не прошел ее в 1941-м. Но мы бросили эту линию и продвинулись на запад, на неподготовленные к серьезной обороне рубежи», — заявил экс-премьер-министр.