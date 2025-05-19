Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что европейские государства постоянно совершают одну и ту же ошибку, касающуюся санкций в отношении РФ.
«Расчёты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трёх лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности», — написал он в Telegram.
Пушков напомнил, что ещё в 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр «клялся, что введённые Западом санкции поставят экономику России на колени». В настоящее время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро «клянется, что с помощью новых “разрушительных” санкций “удастся задушить экономику” Российской Федерации.
Пушков подчеркнул, что европейские страны «душат сами себя санкциями». По его словам, Лондон и Париж, которые входили в число первых пяти экономик мира, «едва попадают в первую десятку».
Ранее сообщалось, что итальянский депутат Риккардо Риччарди назвал новый пакет санкций против РФ безумием.