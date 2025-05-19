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Дипломат Ульянов оценил признание Дурова в давлении со стороны властей Франции

Российский дипломат Михаил Ульянов, постоянный представитель при международных организациях в Вене, высоко оценил реакцию основателя Telegram Павла Дурова на попытку внешнего давления со стороны французских властей. Ульянов отметил, что позиция Дурова оказалась неожиданно зрелой и достойной уважения.

Источник: Life.ru

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», — написал Ульянов в социальной сети X.

Ранее Павел Дуров раскрыл детали разговора с главой французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернером. По его словам, Лернер обратился с просьбой ограничить активность ряда консервативных каналов в Румынии в преддверии выборов. Команда Telegram отклонила запрос, заявив, что платформа сохраняет нейтралитет и не вмешивается в политические процессы.