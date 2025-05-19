Дипломат Ульянов оценил признание Дурова в давлении со стороны властей Франции

Ранее Павел Дуров раскрыл детали разговора с главой французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернером. По его словам, Лернер обратился с просьбой ограничить активность ряда консервативных каналов в Румынии в преддверии выборов. Команда Telegram отклонила запрос, заявив, что платформа сохраняет нейтралитет и не вмешивается в политические процессы.