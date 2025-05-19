В Хабаровске стартовал Российско-Китайский форум

«Хабаровский край исторически стал территорией прочного взаимодействия России и Китая. Мы видим, как с каждым годом крепнут наши экономические связи, расширяются торговые отношения, реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике и транспорте. Именно здесь, на Дальнем Востоке России, мы формируем новые стандарты международного сотрудничества. Наши предприятия успешно работают вместе, создавая современные производства, инновационные технологии и рабочие места. Мы строим мосты не только в прямом, но и в переносном смысле — мосты доверия, взаимопонимания и процветания», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
К участникам Форума также обратился Цзян Сяоян.
«Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Мы имеем широкие перспективы сотрудничества. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран», — отметил консул.
Ключевая тема форума — совместное освоение острова Большой Уссурийский. Он включает в себя более 30 тематических площадок, культурных и спортивных мероприятий. Всего в форуме примут участие более трех тысяч человек — представители бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.
Центральным событием станет пленарное заседание «Россия и Китай: объединяя усилия во имя общего процветания». Организаторами форума выступили правительство Хабаровского края при поддержке российских министерств, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и фонда «Росконгресс».