В Хабаровске стартовал Российско-Китайский форум

«Хабаровский край исторически стал территорией прочного взаимодействия России и Китая. Мы видим, как с каждым годом крепнут наши экономические связи, расширяются торговые отношения, реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике и транспорте. Именно здесь, на Дальнем Востоке России, мы формируем новые стандарты международного сотрудничества. Наши предприятия успешно работают вместе, создавая современные производства, инновационные технологии и рабочие места. Мы строим мосты не только в прямом, но и в переносном смысле — мосты доверия, взаимопонимания и процветания», — подчеркнул Дмитрий Демешин.