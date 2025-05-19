Росавиация обсуждает возобновление полётов с рядом зарубежных стран

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полёты, готовы их возобновлять», — отметил Ядров.
Он добавил, что есть государства, готовые принимать российские авиакомпании. При этом руководитель Росавиации подчеркнул важность предоставления гарантий для обслуживания российских самолётов.
«Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций», — уточнил Ядров.
Ранее сообщалось, что Россию и Малайзию свяжут прямые авиарейсы. Об открытии прямого авиасообщения между двумя странами сообщил президент РФ Владимир Путин. Это позволит укрепить деловые и гуманитарные связи между Москвой и Куала-Лумпуром.