Росавиация обсуждает возобновление полётов с рядом зарубежных стран

Ранее сообщалось, что Россию и Малайзию свяжут прямые авиарейсы. Об открытии прямого авиасообщения между двумя странами сообщил президент РФ Владимир Путин. Это позволит укрепить деловые и гуманитарные связи между Москвой и Куала-Лумпуром.