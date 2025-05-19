Ульянов оценил признание Дурова о давлении французской разведки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в контактах с французской разведкой. По его словам, представители обратились к предпринимателю с просьбой заставить молчать консерваторов из Румынии перед выборами президента. Постоянный представитель России при ООН Михаил Ульянов отреагировал на признание Павла Дурова в соцсети.