Ульянов оценил признание Дурова о давлении французской разведки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в контактах с французской разведкой. По его словам, представители обратились к предпринимателю с просьбой заставить молчать консерваторов из Румынии перед выборами президента. Постоянный представитель России при ООН Михаил Ульянов отреагировал на признание Павла Дурова в соцсети.
Он назвал комментарий основателя Telegram реакцией «взрослого и ответственного человека». Михаил Ульянов отметил, что ошибался насчет Павла Дурова. Постпред не ожидал такого признания на большую аудиторию.
«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», — прокомментировал Михаил Ульянов.
Павел Дуров также переименовал личный Telegram-канал в Pavel Durov. Ранее он назывался Du Rove`s Channel. Кроме того, бизнесмен изменил эмодзи рядом с ником на флаг ОАЭ.