Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов оценил признание Дурова о давлении французской разведки

Постпред РФ Ульянов отреагировал на признание Дурова о давлении разведки Франции.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в контактах с французской разведкой. По его словам, представители обратились к предпринимателю с просьбой заставить молчать консерваторов из Румынии перед выборами президента. Постоянный представитель России при ООН Михаил Ульянов отреагировал на признание Павла Дурова в соцсети.

Он назвал комментарий основателя Telegram реакцией «взрослого и ответственного человека». Михаил Ульянов отметил, что ошибался насчет Павла Дурова. Постпред не ожидал такого признания на большую аудиторию.

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», — прокомментировал Михаил Ульянов.

Павел Дуров также переименовал личный Telegram-канал в Pavel Durov. Ранее он назывался Du Rove`s Channel. Кроме того, бизнесмен изменил эмодзи рядом с ником на флаг ОАЭ.