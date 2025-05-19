Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: за встречи с лидерами Запада Зеленский платит жизнями украинцев

Депутат Рады прокомментировал снимок, на которой запечатлен разговор главы киевского режима с Джей Ди Вэнсом и Марком Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с западными лидерами оплачиваются жизнями украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Раньше, чтобы посмеяться, платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие. Теперь валюта — жизни людей», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Так Дмитрук прокомментировал фотографию, на которой запечатлен разговор главы киевского режима с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марком Рубио в Ватикане. На снимке Вэнс улыбается, а Зеленский смеется.

Напомним, вице-президент США и глава киевского режима встретились в Ватикане 18 мая. Они приехали на инаугурацию нового папы римского Льва XIV. Встреча Вэнса и Зеленского состоялась впервые после перепалки, которая произошла между ними в феврале. Политики в ходе мероприятия в Ватикане пожали друг другу руки.