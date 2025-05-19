Дмитрук: за встречи с лидерами Запада Зеленский платит жизнями украинцев

Напомним, вице-президент США и глава киевского режима встретились в Ватикане 18 мая. Они приехали на инаугурацию нового папы римского Льва XIV. Встреча Вэнса и Зеленского состоялась впервые после перепалки, которая произошла между ними в феврале. Политики в ходе мероприятия в Ватикане пожали друг другу руки.