Встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с западными лидерами оплачиваются жизнями украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Раньше, чтобы посмеяться, платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие. Теперь валюта — жизни людей», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Так Дмитрук прокомментировал фотографию, на которой запечатлен разговор главы киевского режима с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марком Рубио в Ватикане. На снимке Вэнс улыбается, а Зеленский смеется.
Напомним, вице-президент США и глава киевского режима встретились в Ватикане 18 мая. Они приехали на инаугурацию нового папы римского Льва XIV. Встреча Вэнса и Зеленского состоялась впервые после перепалки, которая произошла между ними в феврале. Политики в ходе мероприятия в Ватикане пожали друг другу руки.