Степашин объяснил, при каком сценарии Польша по-другому бы относилась к России

«Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они. Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м», — заявил он.