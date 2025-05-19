Степашин объяснил, при каком сценарии Польша по-другому бы относилась к России

Он отметил, что при передаче этих территорий Польше отношение Варшавы к Москве могло бы быть иным. В таком случае полякам пришлось бы столкнуться с сопротивлением бандеровских формирований, считает Степашин.
«Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они. Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м», — заявил он.
А ранее в Польше назвали вступление Украины в ЕС «ошибкой широкого масштаба». Там считают, что громкие обещания европейских политиков в адрес Киева звучат безответственно. Незалежная не соответствует условиям интеграции, не говоря уже о нищете населения, коррупции, экономическом и политическом кризисах в стране.